Житель Октябрьского предстанет перед судом за убийство супружеской пары

В Пермском крае 31-летний житель Октябрьского предстанет перед судом за жестокое убийство супружеской пары из корыстных целей. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.
Напомним, вечером 23 декабря прошлого года в доме на улице Чкалова в Октябрьском были убиты лесник и его супруга. Утром следующего дня тела погибших обнаружил коллега убитого. Он же сообщил о преступлении в полицию. Через несколько недель полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался коллега погибшего мужчины — 31-летний местный житель.
По версии следствия, вечером 23 декабря обвиняемый с целью ограбления пришел в дом двух жителей поселка. Злоумышленник нанес потерпевшим множественные удары металлическим молотком. От полученных телесных повреждений супруги скончались на месте. После этого обвиняемый похитил их имущество и скрылся.
В ходе расследования в Октябрьском было осмотрено более 500 домов, проведено более 48 различных судебных экспертиз, допрошено более 500 человек, среди которых свидетели, местные жители, родственники и знакомые погибших супругов. Также в ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории было изъято более 100 объектов, интересующих следствие.
Скрывая следы преступления, обвиняемый сжег одежду и похищенные предметы. Однако следователям удалось обнаружить в печи обгоревшие фрагменты чемодана из дома потерпевших. Злоумышленнику предъявлено обвинение по двум статьям: «убийство двух лиц из корыстных побуждений» и «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.