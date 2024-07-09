Житель Октябрьского предстанет перед судом за убийство супружеской пары

Напомним, вечером 23 декабря прошлого года в доме на улице Чкалова в Октябрьском были убиты лесник и его супруга. Утром следующего дня тела погибших обнаружил коллега убитого. Он же сообщил о преступлении в полицию. Через несколько недель полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался коллега погибшего мужчины — 31-летний местный житель.