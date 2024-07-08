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Гладков: До трех человек выросло число погибших от атаки ВСУ в Никольском

До трех человек увеличилось количество погибших в результате атаки украинских боевиков по селу в Белгородской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Комсомольская правда

«Стало известно о третьем погибшем в результате воздушной атаки в селе Никольское Белгородского района», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что водитель легкового автомобиля, находившийся в момент атаки на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега пересел за руль и повез пострадавшего в Белгород для оказания медпомощи, однако в пути мужчина скончался. В оперативные службы его коллега обратился только недавно, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о последствиях атаки боевиков ВСУ на село Никольское. На тот момент число погибших увеличилось до двух человек. Один из раненых умер в операционной горбольницы № 2 города Белгорода. Кроме того, также выросло и количество раненых, один из пострадавших обратился в больницу самостоятельно. В результате атаки боевиков ВСУ в селе повреждены четыре частных дома, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.

Напомним, днем 8 июля глава региона сообщил, что один человек погиб, как минимум трое пострадали в результате обстрела боевиками ВСУ одного села Никольское в Белгородской области.