Гладков: До трех человек выросло число погибших от атаки ВСУ в Никольском

«Стало известно о третьем погибшем в результате воздушной атаки в селе Никольское Белгородского района», — написал глава региона.
Гладков уточнил, что водитель легкового автомобиля, находившийся в момент атаки на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега пересел за руль и повез пострадавшего в Белгород для оказания медпомощи, однако в пути мужчина скончался. В оперативные службы его коллега обратился только недавно, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о последствиях атаки боевиков ВСУ на село Никольское. На тот момент число погибших увеличилось до двух человек. Один из раненых умер в операционной горбольницы № 2 города Белгорода. Кроме того, также выросло и количество раненых, один из пострадавших обратился в больницу самостоятельно. В результате атаки боевиков ВСУ в селе повреждены четыре частных дома, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.
Напомним, днем 8 июля глава региона сообщил, что один человек погиб, как минимум трое пострадали в результате обстрела боевиками ВСУ одного села Никольское в Белгородской области.