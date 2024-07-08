Гладков: До трех человек выросло число погибших от атаки ВСУ в Никольском

Как писал сайт KP.RU, ранее Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о последствиях атаки боевиков ВСУ на село Никольское. На тот момент число погибших увеличилось до двух человек. Один из раненых умер в операционной горбольницы № 2 города Белгорода. Кроме того, также выросло и количество раненых, один из пострадавших обратился в больницу самостоятельно. В результате атаки боевиков ВСУ в селе повреждены четыре частных дома, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.