Авиация коалиции во главе с США 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самолеты международной коалиции во главе с США за сутки 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.