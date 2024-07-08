Авиация коалиции во главе с США 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 коалиции», — сказал он.
По словам Игнасюка, за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
По его оценке, «подобными действиями коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".