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Авиация коалиции во главе с США 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самолеты международной коалиции во главе с США за сутки 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Источник: Reuters

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 коалиции», — сказал он.

По словам Игнасюка, за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

По его оценке, «подобными действиями коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".