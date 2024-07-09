ЧП в Жамбылской области: начала работу комиссия по оценке материального ущерба

«Сотрудниками ДЧС ведутся работы по откачке воды. По состоянию на 18:30 откачано 18 600 кубометров воды из 128 дворовых территорий и 47 домов. В двух жилых массивах в Жанатасе (Малоэтажка, Дегерес) возобновили электроснабжение. Без света остаётся только средняя школа имени Конаева, там сейчас проводятся работы по откачке воды. Создана специальная комиссия, которая определит масштабы ущерба».