Крупный пожар произошел в области Абай

По информации МЧС, на открытой территории произошло возгорание кровли сарая, предназначенного для содержания скота.
Силами спасателей пожар площадью 400 квадратных метров ликвидирован полностью.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Пожар произошел в жарминском районе области Абай, сообщает ИА El.kz.
По информации МЧС, на открытой территории произошло возгорание кровли сарая, предназначенного для содержания скота.
Силами спасателей пожар площадью 400 квадратных метров ликвидирован полностью.
Пострадавших нет, причина устанавливается.