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Крупный пожар произошел в области Абай

Пожар произошел в жарминском районе области Абай, сообщает ИА El.kz.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС, на открытой территории произошло возгорание кровли сарая, предназначенного для содержания скота.

Силами спасателей пожар площадью 400 квадратных метров ликвидирован полностью.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

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