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В Белгороде произошла серия взрывов

В Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов, об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В 23:40 сообщалось, что в центре поднимается столб дыма. После полуночи стало известно о еще одном взрыве.

Корреспонденты агентства передают, что в жилых районах города наблюдается большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб.

Отмечается, что в какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия, затем раздался еще одни взрыв.

В Минобороны России сообщили, что около 23:10 над территорией Белгородской области был сбит беспилотник. До этого регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В ГУМЧС призвали население сохранять бдительность. После этого губернатор Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и призвал население спуститься в укрытия.