В Белгороде произошла серия взрывов

В Минобороны России сообщили, что около 23:10 над территорией Белгородской области был сбит беспилотник. До этого регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В ГУМЧС призвали население сохранять бдительность. После этого губернатор Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и призвал население спуститься в укрытия.