Совбез ООН проведет 9 июля чрезвычайное заседание по Украине

По словам Владимира Зеленского, сегодня по Украине было запущено более 40 ракет. Атакам подверглись Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. О работе ПВО сообщали и власти Киева. В администрации города утверждают, что обломки ракет упали в семи районах Киева — Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что, по предварительным данным, погибли 20 человек, около 100 пострадали.