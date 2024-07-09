Совбез ООН проведет 9 июля чрезвычайное заседание по Украине

«Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с “ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве”. Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — написал Полянский в Telegram.
По словам Владимира Зеленского, сегодня по Украине было запущено более 40 ракет. Атакам подверглись Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. О работе ПВО сообщали и власти Киева. В администрации города утверждают, что обломки ракет упали в семи районах Киева — Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что, по предварительным данным, погибли 20 человек, около 100 пострадали.
Минобороны России заявило, что утренняя атака стала ответом на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. По данным ведомства, удару подверглись авиационные базы ВСУ и объекты украинской военной промышленности. По информации ТАСС, одной из целей удара был склад на киевском военном заводе «Артем».
Заявления украинской стороны о том, что ракетные удары наносились по гражданским объектам, Минобороны России назвало «абсолютно не соответствующими действительности». Ведомство считает, что гражданские объекты пострадали из-за падения украинской ракеты ПВО.