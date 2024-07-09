Умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ

По данным дагестанской газеты «Черновик», Хандаев находился в прямом подчинении у замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции. Чиновник отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии, а также курировал вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры.