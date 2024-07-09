Над Воронежской областью сбиты три беспилотника

Утром 8 июля губернатор сообщал об одном сбитом БПЛА. 7 июля в результате удара беспилотника в Подгоренском районе области загорелся склад с взрывоопасными объектами, после чего началась их детонация. В пункты временного размещения (ПВР) вывезли около 50 человек. В результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома, никто не пострадал.