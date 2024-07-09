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Над Воронежской областью сбиты три беспилотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении трех беспилотников в небе над территорией региона. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор объявил об опасности атаки БПЛА в 0:07 мск. В 1:43 мск он сообщил о сбитых беспилотниках, отметив, что режим опасности атаки в регионе еще сохраняется.

Утром 8 июля губернатор сообщал об одном сбитом БПЛА. 7 июля в результате удара беспилотника в Подгоренском районе области загорелся склад с взрывоопасными объектами, после чего началась их детонация. В пункты временного размещения (ПВР) вывезли около 50 человек. В результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома, никто не пострадал.