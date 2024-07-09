В Дальнереченске 68 домов все еще остаются в воде

Как сообщила администрация Дальнереченска, в городе продолжают работу административные комиссии, которые оценивают нанесенный паводком ущерб. От жителей уже поступило 1682 заявления. Положенные выплаты уже получили 572 человека. Напомним, это десять тысяч рублей при повреждении водой дома, 50 тысяч — при частичной утрате имущества первой необходимости и 100 тысяч — при полной его потере.