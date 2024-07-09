В Дальнереченске 68 домов все еще остаются в воде

В примосрком Дальнереченске в воде продолжают оставаться 68 частных домов и 111 придомовых территорий. Спасатели оказывают всю возможную помощь пострадавшим от мощного паводка людям, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС.
Еще пять придомовых территорий подтоплены в Красноармейском округе. Здесь по-прежнему отсутствует транспортное сообщение с селами Дальний Кут и Дерсу.
Помощь людям оказывают 42 спасателя и 14 единиц техники. Сотрудники краевого министерства ГО и ЧС и федерального МЧС организовали лодочные переправы до отрезанных сел, ведут откачку воды, доставляют людям продукты и воду. В первую очередь — пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда и семьям участников СВО.
Как сообщила администрация Дальнереченска, в городе продолжают работу административные комиссии, которые оценивают нанесенный паводком ущерб. От жителей уже поступило 1682 заявления. Положенные выплаты уже получили 572 человека. Напомним, это десять тысяч рублей при повреждении водой дома, 50 тысяч — при частичной утрате имущества первой необходимости и 100 тысяч — при полной его потере.
Административные комиссии в городе продолжат работу, пока не обследуют все пострадавшие дома.