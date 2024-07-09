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Выскочил из-за кустов: юный велосипедист попал под колеса в районе имени Лазо

Мальчика на велосипеде сбили в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В районе имени Лазо под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок. Мальчик катался на велосипеде в поселке Переяславка, когда случилась авария. Он неожиданно оказался на проезжей части. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как рассказали в районной Госавтоинспекции, все случилось около шести часов вечера на улице Киинской.

«Водитель автомобиля Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Кинской, совершил наезд на несовершеннолетнего 10-летнего велосипедиста, неожиданно выехавшего на дорогу из-за кустарников», — сообщили в ГИБДД.

Мальчик отделался ссадинами. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь.

На место выехала полиция. Сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних выясняли все подробности случившегося.

Если будет доказана вина ребенка в нарушении правил дорожного движения, то ответить за это придется его родителям.