Выскочил из-за кустов: юный велосипедист попал под колеса в районе имени Лазо

В районе имени Лазо под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок. Мальчик катался на велосипеде в поселке Переяславка, когда случилась авария. Он неожиданно оказался на проезжей части. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как рассказали в районной Госавтоинспекции, все случилось около шести часов вечера на улице Киинской.
«Водитель автомобиля Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Кинской, совершил наезд на несовершеннолетнего 10-летнего велосипедиста, неожиданно выехавшего на дорогу из-за кустарников», — сообщили в ГИБДД.
Мальчик отделался ссадинами. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь.
На место выехала полиция. Сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних выясняли все подробности случившегося.
Если будет доказана вина ребенка в нарушении правил дорожного движения, то ответить за это придется его родителям.