Выскочил из-за кустов: юный велосипедист попал под колеса в районе имени Лазо

В районе имени Лазо под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок. Мальчик катался на велосипеде в поселке Переяславка, когда случилась авария. Он неожиданно оказался на проезжей части. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".