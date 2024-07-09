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Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию», — говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

Как указал посол, разгоняемая в США «истерия по поводу пострадавшей больницы “Охматдет” в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды».

«Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны», — подчеркнул он.

По словам дипломата, произошедшее говорит лишь об одном: Западу следует прекратить снабжать киевский режим оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине.

«Однако реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как “превосходный подарок” для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца», — резюмировал Антонов.

Минобороны России ранее сообщило, что заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.

Накануне Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской ПВО. Как говорится в заявлении главы Белого дома, Вашингтон вместе с союзниками объявят о соответствующих мерах на саммите НАТО в американской столице.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.