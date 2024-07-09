Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбудили в Хабаровском крае

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностное лицо явно выходя за пределы представленных ему полномочий, желая скрыть действительное положение дел и показать мнимую готовность Хабаровского края к пожароопасному сезону 2023 года, ввел в заблуждение вышестоящее руководство, путем составления и предоставления последним 52 фиктивных гражданско-правовых договоров о трудоустройстве лесных пожарных.