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Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбудили в Хабаровском крае

Должностное лицо представило мнимую готовность региона к пожароопасному сезону 2023 года.

Источник: AmurMedia

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю получена оперативная информация о причастности должностного лица к превышению должностных полномочий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностное лицо явно выходя за пределы представленных ему полномочий, желая скрыть действительное положение дел и показать мнимую готовность Хабаровского края к пожароопасному сезону 2023 года, ввел в заблуждение вышестоящее руководство, путем составления и предоставления последним 52 фиктивных гражданско-правовых договоров о трудоустройстве лесных пожарных.

В результате указанных действий в течение пожароопасного периода 2023 года было привлечено недостающее число лесных пожарных за счет межрайонного и межрегионального маневрирования, что повлекло необоснованное выделение из федерального бюджета денежных средств в размере более 30 млн рублей.

Уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.

Напомним, всего с начала сезона в Хабаровском крае произошел 335 пожаров на общей площади 251950,6 га.