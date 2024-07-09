Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбудили в Хабаровском крае

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю получена оперативная информация о причастности должностного лица к превышению должностных полномочий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностное лицо явно выходя за пределы представленных ему полномочий, желая скрыть действительное положение дел и показать мнимую готовность Хабаровского края к пожароопасному сезону 2023 года, ввел в заблуждение вышестоящее руководство, путем составления и предоставления последним 52 фиктивных гражданско-правовых договоров о трудоустройстве лесных пожарных.
В результате указанных действий в течение пожароопасного периода 2023 года было привлечено недостающее число лесных пожарных за счет межрайонного и межрегионального маневрирования, что повлекло необоснованное выделение из федерального бюджета денежных средств в размере более 30 млн рублей.
Уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Напомним, всего с начала сезона в Хабаровском крае произошел 335 пожаров на общей площади 251950,6 га.