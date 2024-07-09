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Военного из Красноярского края осудили за нападение с ножом на собутыльника

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к 7 годам лишения свободы.

Источник: AP 2023

Красноярский гарнизонный военный суд признал рядового виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Преступление было совершено в январе 2024 года в Железногорске. Злоумышленник распивал спиртное в компании знакомых и поругался с одним из них. В ходе конфликта военнослужащий один раз ударил ножом потерпевшего в шею.

Судили мужчину по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. Ему назначили 7 лет исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.