Военного из Красноярского края осудили за нападение с ножом на собутыльника

Красноярский гарнизонный военный суд признал рядового виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
Преступление было совершено в январе 2024 года в Железногорске. Злоумышленник распивал спиртное в компании знакомых и поругался с одним из них. В ходе конфликта военнослужащий один раз ударил ножом потерпевшего в шею.
Судили мужчину по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. Ему назначили 7 лет исправительной колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.