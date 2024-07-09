Три человека погибли на рабочем месте в Приморье

За прошедшую неделю в Приморье три человека погибли на рабочем месте. Еще трое получили серьезные травмы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.
В результате несчастного случая 51-летний крановщик «Тернейлеса» выпал в море с морского буксира и пропал без вести. Был найден мертвым в каюте отдыха 66-летний слесарь-монтажник «Судостроительного комплекса “Звезда”. 50-летний машинист бульдозера “Территориальной мостостроительной компании” также скончался на рабочем месте.
Кроме того, 30-летняя бортпроводник компании «Аэрофлот — российские авиалинии» получила травму при выезде из гостиницы. Серьезно травмирован при падении 46-летний монтажник предприятия «Трест Гидромонтаж». А 34-летний судовой механик компании «Дальрифер» получил травму пальцев правой руки.
Ведется расследование. В нем участвуют представители профсоюзов Приморья.
Напомним, то далеко не первые случаи получения травм на рабочем месте. В июне рабочий сорвался с высоты на стройке многоквартирного дома во Владивостоке. Мужчина получил серьезные травмы и находился на стационарном лечении. По факту инцидента была организована проверка.