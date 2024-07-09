Три человека погибли на рабочем месте в Приморье

Напомним, то далеко не первые случаи получения травм на рабочем месте. В июне рабочий сорвался с высоты на стройке многоквартирного дома во Владивостоке. Мужчина получил серьезные травмы и находился на стационарном лечении. По факту инцидента была организована проверка.