В Лучегорске подростки жестоко избили случайного прохожего

Инцидент произошел 6 июля, когда два несовершеннолетних, родившихся в 2008 году, проявили ничем необоснованную агрессию к прохожему и начали его избивать. Действия молодых людей, включая насилие, были зафиксированы на видео их подругой, 2009 года рождения.