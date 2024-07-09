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В Лучегорске подростки жестоко избили случайного прохожего

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий.

Источник: PrimaMedia.ru

В Лучегорске двое подростков жестоко избили случайного прохожего. Прокуратура Пожарского района утвердила решение о начале уголовного процесса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.

Инцидент произошел 6 июля, когда два несовершеннолетних, родившихся в 2008 году, проявили ничем необоснованную агрессию к прохожему и начали его избивать. Действия молодых людей, включая насилие, были зафиксированы на видео их подругой, 2009 года рождения.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за групповое хулиганство с применением насилия. Сейчас подростки находятся под стражей, ведется процесс определения меры пресечения.

Кроме того, прокуратура района начала проверку работы местных органов, занимающихся профилактикой детской преступности и безнадзорности, с целью оценить эффективность принимаемых мер по предотвращению подобных инцидентов.

Напомним, в дальневосточной столице полицейские установили личность 16-летнего подростка, избившего в компании 15-летнего знакомого в районе проспекта 100-летия Владивостоку. Дело направили на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних.