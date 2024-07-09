Российские бойцы захватили опорные пункты ВСУ с помощью роботов

«Скорпион-М» был использован во время штурма нескольких опорных пунктов. После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону противника выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты… В результате несколько опорных пунктов перешли под контроль армии России", — сказал собеседник агентства.