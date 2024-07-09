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Разбиты окна, валяется стекло: смертельная авария произошла в Николаевском районе

Водитель микроавтобуса погиб на трассе в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Поздно вечером 8 июля в Хабаровском крае произошло смертельное ДТП. На подъезде к поселку Озерпах Николаевского района в аварии погиб мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ГИБДД Николаевского района сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:20.

«Водитель, управляя автомобилем Toyota Lite Ace не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части по ходу движения и допустил наезд на пешеходное ограждение», — рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Николаевского района старший лейтенант полиции Наталья Сербинович.

Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Пока других подробностей случившегося нет. Личность погибшего водителя также не известна.