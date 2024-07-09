Разбиты окна, валяется стекло: смертельная авария произошла в Николаевском районе

«Водитель, управляя автомобилем Toyota Lite Ace не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части по ходу движения и допустил наезд на пешеходное ограждение», — рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Николаевского района старший лейтенант полиции Наталья Сербинович.