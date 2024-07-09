Разбиты окна, валяется стекло: смертельная авария произошла в Николаевском районе

Поздно вечером 8 июля в Хабаровском крае произошло смертельное ДТП. На подъезде к поселку Озерпах Николаевского района в аварии погиб мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ГИБДД Николаевского района сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:20.
«Водитель, управляя автомобилем Toyota Lite Ace не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части по ходу движения и допустил наезд на пешеходное ограждение», — рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Николаевского района старший лейтенант полиции Наталья Сербинович.
Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Пока других подробностей случившегося нет. Личность погибшего водителя также не известна.