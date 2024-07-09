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Студенту из Новосибирска грозит 20 лет лишения свободы по обвинению в диверсиях

За диверсию новосибирскому студенту грозит 20 лет лишения свободы.

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

В пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области сообщили о том, что суд начал рассматривать дело студента, обвиняемого в поджогах объектов транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в августе 2023 года 17-летний студент новосибирского колледжа от неизвестного получил в приложении Telegram предложение о заработке, после чего на перегоне между железнодорожными станциями «Новосибирск-Западный» — «Обь» парень вывел из строя два релейных шкафа, принадлежавших ОАО «РЖД».

Также он повредил контейнер с телекоммуникационным оборудованием оператора сотовой связи ООО «Тele2 Мобайл».

В результате общая сумма нанесенного ущерба составила более 800 тысяч рублей.

В сентябре того же года студента задержали сотрудники УФСБ региону — он обвиняется в диверсиях — поджогах, направленных на разрушение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, повлекших причинение значительного имущественного ущерба (ст. 281 ч. 1; ст. 281 ч. 2 п. б; ст. 281 ч. 2 п. б УК РФ).