Студенту из Новосибирска грозит 20 лет лишения свободы по обвинению в диверсиях

Уточняется, что в августе 2023 года 17-летний студент новосибирского колледжа от неизвестного получил в приложении Telegram предложение о заработке, после чего на перегоне между железнодорожными станциями «Новосибирск-Западный» — «Обь» парень вывел из строя два релейных шкафа, принадлежавших ОАО «РЖД».