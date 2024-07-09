Автомобиль загорелся в Актау: пострадала женщина

Сообщается, что ЧП произошло на дороге между 9 и 10 микрорайонами.
Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС в 17:36.
«На проезжей части произошло полное сгорание легкового автомобиля. В результате пожара женщина получила термические ожоги. Сотрудниками ЦМК оказана первая медицинская помощь и отпущена домой. В 17:46 силами ДЧС пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание электрических проводов.