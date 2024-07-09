Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль загорелся в Актау: пострадала женщина

В понедельник, 8 июля, в Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина — она получила ожоги, передает издание Lada.kz.

Источник: lada.kz

Сообщается, что ЧП произошло на дороге между 9 и 10 микрорайонами.

Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС в 17:36.

«На проезжей части произошло полное сгорание легкового автомобиля. В результате пожара женщина получила термические ожоги. Сотрудниками ЦМК оказана первая медицинская помощь и отпущена домой. В 17:46 силами ДЧС пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание электрических проводов.