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ВСУ обстреляли Шебекино в шестой раз за сутки, ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия в шестой раз за сутки обстреляла город Шебекино. При атаке пострадал мужчина. При предыдущих обстрелах Шебекинского городского округа пострадали восемь мирных жителей.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор отметил, что бригада скорой помощи сейчас доставляет мужчину в городскую больницу № 2 города Белгорода. У него выявлена контузия.

При обстреле также пострадали шесть многоквартирных домов, два соцобъекта и один коммерческий торговый объект. Повреждения получили четыре легковых автомобилей и линия газоснабжения.

Утром 8 июля в Шебекинском районе в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя. Вечером того же дня в Шебекино ранения получили четыре мирных жителя. Позднее еще один мужчина был ранен при обстреле Новой Таволжанки Шебекинского городского округа.