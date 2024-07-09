ВСУ обстреляли Шебекино в шестой раз за сутки, ранен мирный житель

Губернатор отметил, что бригада скорой помощи сейчас доставляет мужчину в городскую больницу № 2 города Белгорода. У него выявлена контузия.
При обстреле также пострадали шесть многоквартирных домов, два соцобъекта и один коммерческий торговый объект. Повреждения получили четыре легковых автомобилей и линия газоснабжения.
Утром 8 июля в Шебекинском районе в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя. Вечером того же дня в Шебекино ранения получили четыре мирных жителя. Позднее еще один мужчина был ранен при обстреле Новой Таволжанки Шебекинского городского округа.