ВСУ обстреляли Шебекино в шестой раз за сутки, ранен мирный житель

Утром 8 июля в Шебекинском районе в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя. Вечером того же дня в Шебекино ранения получили четыре мирных жителя. Позднее еще один мужчина был ранен при обстреле Новой Таволжанки Шебекинского городского округа.