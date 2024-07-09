Два пятилетних ребенка выпали из окна в Уральске

Издание пишет об этом, приводя в материале информацию департамента полиции Западно-Казахстанской области. Поясняется, что трагедия произошла в воскресенье вечером.
«Ребенок от полученных травм скончался на месте. Ведется расследование».
Уточняется, что за день это второй случай падения из окон детей.
Днем седьмого июля из окна третьего этажа выпал также пятилетний ребенок.
«Малыш был госпитализирован в отделение травматологии областной детской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести».