Штурмовики Су-25 ударили по замаскированному опорпункту ВСУ

29 июня Минобороны показало, как экипаж истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил боевую задачу по патрулированию в заданном районе и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ. Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги выполнил полеты с подвешенными ракетами различного класса.