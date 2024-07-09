Десант уничтожил роботизированную платформу и Starlink ВСУ

«На ореховском направлении в Запорожской области десантники Новороссийского горного соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” в ходе воздушной разведки выявили укрывшийся в посадке расчет БПЛА противника», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что после подтверждения разведанной цели расчет БПЛА крымских десантников выдвинулся в заданный район, где запустил дрон с подвешенным к нему осколочно-фугасным боеприпасом.
«В результате точных попаданий была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса Starlink», — рассказали в оборонном ведомстве.