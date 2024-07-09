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Десант уничтожил роботизированную платформу и Starlink ВСУ

ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«На ореховском направлении в Запорожской области десантники Новороссийского горного соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” в ходе воздушной разведки выявили укрывшийся в посадке расчет БПЛА противника», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что после подтверждения разведанной цели расчет БПЛА крымских десантников выдвинулся в заданный район, где запустил дрон с подвешенным к нему осколочно-фугасным боеприпасом.

«В результате точных попаданий была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса Starlink», — рассказали в оборонном ведомстве.