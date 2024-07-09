На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск

В ведомстве отметили, что операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ, сорвав его ротацию.