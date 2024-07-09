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На Авдеевском направлении сорвали ротацию украинских войск

ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотника ZALA группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA сорвали ротацию личного состава противника, уничтожив опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО)», — сообщили в МО.

В ведомстве отметили, что операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ, сорвав его ротацию.