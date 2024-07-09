Приморские ученые рассказали, чем опасно «цветение» воды у берегов Владивостока

«Вредоносное цветение водорослей — это опасное природное явление. И, тем не менее, по всему миру распространены ситуации, когда микроводоросли массово развиваются до такой степени, что можно видеть окрашивание вод, но в таких масштабах, как во Владивостоке 6 июля, бывает не часто. То, что произошло в акватории Амурского залива — абсолютно нормальное явление для морской экосистемы. Вода там уже очищается», — сказала Татьяна Орлова.