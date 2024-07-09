Приморские ученые рассказали, чем опасно «цветение» воды у берегов Владивостока

Последние несколько дней жителей Владивостока беспокоила ситуация, связанная с загрязнением прибрежной акватории Амурского залива — на минувших выходных поверхность воды там покрылась дурнопахнущей густой пеной коричневых оттенков. Сейчас приморские ученые пришли к выводу, что это «красный прилив» — «цветение» воды, вызванное вспышкой численности морских динофлагеллят. На данный момент они пришли к выводу, что это явление безопасно для людей, но увеличение масштабов и частоты вредоносного цветения водорослей может оказать негативное влияние на морскую экосистему и экономику региона. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
«Цветение» воды — это явление, признанное стихийным бедствием во всем мире. Вся северо-западная часть Тихого океана имеет долгую историю токсичных «красных приливов», вызванных массовым развитием видов рода Alexandrium и оказавшим негативное влияние как на морские экосистемы, так и на здоровье людей. На Дальнем Востоке России «цветение воды» как вид экологической катастрофы впервые отмечен на побережье Камчатского края.
Акватория у берегов Владивостока покрылась слоем темной пены.
Пыльца природного происхождения испортила вид и запах морских волн.
По словам заместителя директора по научной работе Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского ДВО РАН Татьяны Орловой, точно определить причины «красного прилива» невозможно. К наиболее вероятным факторам, оказавшим влияние на ситуацию, относятся погодные катаклизмы, климатические изменения и антропогенное воздействие.
«Вредоносное цветение водорослей — это опасное природное явление. И, тем не менее, по всему миру распространены ситуации, когда микроводоросли массово развиваются до такой степени, что можно видеть окрашивание вод, но в таких масштабах, как во Владивостоке 6 июля, бывает не часто. То, что произошло в акватории Амурского залива — абсолютно нормальное явление для морской экосистемы. Вода там уже очищается», — сказала Татьяна Орлова.
Кроме того, она отметила, что произошедшая ситуация безопасна для человека. Однако, приморские ученые с 70-х годов отслеживают ситуацию с цветением микроводорослей в Амурском заливе и замечают, что такие явления происходят все чаще и интенсивнее, в том числе и с токсичными видами микроводорослей, которые могут вызывать отравления.
«Сейчас очевидна необходимость слаженной работы государственных служб и научных организаций для своевременного обнаружения появления и развития вредоносных водорослей и мониторинга морских фикотоксинов в целях обеспечения токсикологической безопасности населения, предупреждения экономического ущерба и формирования конкурентоспособного и гарантированного рынка сбыта производимых в регионе морепродуктов», — отметили в ведомстве.
Так, вчера, 8 июля, в ННЦМБ ДВО РАН состоялось совещание руководства Центра во главе с директором Игорем Долматовым и с участием представителей мэрии Владивостока, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и ряда других организаций. В рамках встречи они договаривались о способах совместного реагирования. Сейчас есть вероятность, что будет создан Штаб по экологическим катастрофам.