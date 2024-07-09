Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омича, который дважды дезертировал из армии, отправили в колонию строгого режима

Мужчина не хотел исполнять обязанности военной службы.

Источник: Om1.ru

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который дважды дезертировал. По данным пресс-службы Второго восточного окружного военного суда, омич хотел уклониться от службы в армии.

Первый раз омич не вернулся в воинскую часть после отпуска 3 июля прошлого года. Спустя три месяца, 3 ноября, его нашли по месту жительства сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину снова отправили в воинскую часть. Но 29 декабря омич снова сбежал. На этот раз ему удавалось скрываться два месяца. 29 февраля 2024 года военнослужащего снова задержали полицейские и доставили в военную комендатуру.

Суд приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима на срок шесть лет. Приговор вступил в законную силу.