Заведено уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на трассе Красноярского края

В Назаровском районе завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после ДТП с участием рейсового автобуса. В автоаварии пострадали 17 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
8 июля в 14:15 водитель автобуса ехал из Красноярска в Шарыпово по трассе «Ачинск-Ужур-Троицкое». На 41 км автодороги он решил обогнать КаМАЗ и столкнулся с ним. В результате грузовик и автобус съехали в кювет.
В автобусе находились 17 пассажиров, в том числе 7 несовершеннолетних. Все они пострадали и находятся в больницах. Степень тяжести причинённого вреда здоровью людей будут устанавливать.