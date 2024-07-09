Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заведено уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на трассе Красноярского края

Все пострадавшие находятся в больницах.

Источник: РИА "Новости"

В Назаровском районе завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после ДТП с участием рейсового автобуса. В автоаварии пострадали 17 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

8 июля в 14:15 водитель автобуса ехал из Красноярска в Шарыпово по трассе «Ачинск-Ужур-Троицкое». На 41 км автодороги он решил обогнать КаМАЗ и столкнулся с ним. В результате грузовик и автобус съехали в кювет.

В автобусе находились 17 пассажиров, в том числе 7 несовершеннолетних. Все они пострадали и находятся в больницах. Степень тяжести причинённого вреда здоровью людей будут устанавливать.