Заведено уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на трассе Красноярского края

В Назаровском районе завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после ДТП с участием рейсового автобуса. В автоаварии пострадали 17 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.