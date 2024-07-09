В Перми после выхода из дома исчезла женщина в светлом платке

Поиски пожилой женщины длятся уже третий день. До сих пор о местонахождении пропавшей ничего неизвестно. Вечером 8 июля к ситуации подключились волонтёры. Они просят пермяков помочь с поиском, распространив ориентировки о пропаже женщины.