В Перми после выхода из дома исчезла женщина в светлом платке

Женщина в светлом платке и платье в цветочек исчезла после выхода из дома в Перми 7 июля.
Как сообщает пермская региональная организация по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», 70-летнюю Веру Сахневич последний раз видели в Мотовилихинском районе вечером в воскресенье. Около 19:00 она вышла из дома по улице Пушкарской, после чего исчезла.
Поиски пожилой женщины длятся уже третий день. До сих пор о местонахождении пропавшей ничего неизвестно. Вечером 8 июля к ситуации подключились волонтёры. Они просят пермяков помочь с поиском, распространив ориентировки о пропаже женщины.
«Требуется информационная поддержка поиска. Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой!» — обращаются к пермякам участники поискового отряда.
Приметы пропавшей женщины: рост 150−155 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, серые глаза. В день исчезновения на пермячке был светлый платок и синее платье с яркими цветами.
Если вам что-то известно о местонахождении женщины, срочно позвоните в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) или свяжитесь с волонтёрами по телефону 204−49−04.