В Геленджике в Черном море ищут утонувшую жительницу Новосибирска

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, 7 июля рядом с Геленджикской бухтой акватории Черного моря произошло затопление парусного судна, в результате чего утонула женщина из Новосибирской области — сейчас ее разыскивают спасатели. Четырех людей успели спасти.