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В Геленджике в Черном море ищут утонувшую жительницу Новосибирска

В Геленджике затонула яхта — пропала 31-летняя жительница Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, 7 июля рядом с Геленджикской бухтой акватории Черного моря произошло затопление парусного судна, в результате чего утонула женщина из Новосибирской области — сейчас ее разыскивают спасатели. Четырех людей успели спасти.

«Днем 7 июля поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне “мх700”, произошло затопление указанного судна в акватории Черного моря в пределах города Геленджика», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирске на озере Лесное утонул восьмиклассник.

несчастный случай