Поездка на самокате закончилась больницей для 36-летней жительницы Усть-Илимска

Для 36-летней жительницы Усть-Илимска поездка на самокате закончилась больницей. Самокатчица ехала по центральной площади Дома культуры, когда на полной скорости выехала в урну. Женщина получила травмы и с диагнозом тупая травма живота была госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— Известно, что женщину прооперировали, удалив жизненно важный орган. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, — пояснили полицейские.
Происшествие попало на запись уличной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что после столкновения женщина не могла подняться и ей на помощь сразу бросились очевидцы. Госавтоинспекторы отмечают, что возможность взять средство индивидуальной мобильности в аренду появилась в Усть-Илимске только текущим летом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 15 июля вводится ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске. Такая мера необходима из-за проведения строительных работ на тепловой сети.