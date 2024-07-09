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Поездка на самокате закончилась больницей для 36-летней жительницы Усть-Илимска

Женщина получила травмы при наезде на препятствие.

Источник: Комсомольская правда

Для 36-летней жительницы Усть-Илимска поездка на самокате закончилась больницей. Самокатчица ехала по центральной площади Дома культуры, когда на полной скорости выехала в урну. Женщина получила травмы и с диагнозом тупая травма живота была госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

— Известно, что женщину прооперировали, удалив жизненно важный орган. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, — пояснили полицейские.

Происшествие попало на запись уличной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что после столкновения женщина не могла подняться и ей на помощь сразу бросились очевидцы. Госавтоинспекторы отмечают, что возможность взять средство индивидуальной мобильности в аренду появилась в Усть-Илимске только текущим летом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 15 июля вводится ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске. Такая мера необходима из-за проведения строительных работ на тепловой сети.