Поездка на самокате закончилась больницей для 36-летней жительницы Усть-Илимска

Происшествие попало на запись уличной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что после столкновения женщина не могла подняться и ей на помощь сразу бросились очевидцы. Госавтоинспекторы отмечают, что возможность взять средство индивидуальной мобильности в аренду появилась в Усть-Илимске только текущим летом.