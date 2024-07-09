Страшное ДТП унесло жизнь 15-летней девочки в Приморье

Трагедия произошла на 72 км автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» возле села Новопокровка. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. С места происшествия подросток скрылся. Позже он обратился в медицинское учреждение для госпитализации.