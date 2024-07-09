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Страшное ДТП унесло жизнь 15-летней девочки в Приморье

Дело находится на контроле у прокуратуры.

Источник: PrimaMedia.ru

Страшное ДТП произошло в Приморье утром во вторник, 9 июля. В Красноармейском районе 16-летний подросток сел за руль Toyota Prius, принадлежащий его матери. Установлено, что права на управление транспортным средством несовершеннолетний не имел, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратура края.

Трагедия произошла на 72 км автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» возле села Новопокровка. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. С места происшествия подросток скрылся. Позже он обратился в медицинское учреждение для госпитализации.

«В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля, 2009 года рождения», — сообщили в надзорном ведомстве.

На место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал прокурор района Сергей Магданов. Прокуратура Красноармейского района поставила на контроль ход и результаты проверки по факту произошедшего. Также будет уделено отдельное внимание оценке полноты мер, принимаемых уполномоченными органами, к профилактике происшествий с участием несовершеннолетних.

Напомним, в результате ДТП в Лесозаводске пострадал 10-летний мальчик на велосипеде. Ребенок попал под колеса автомобиля и был госпитализирован.