«За что тебя так рано забрали?»: близкие убитого сибиряка на Золотых песках все еще не могут поверить в его смерть

Жуткая история убийства сибиряка, не заплатившего за выезд с пляжа на Братском водохранилище, прогремела в конце июня на всю Иркутскую область. Напомним, 33-летнего Василия Кустова лишили жизни из-за пустякового конфликта, который разгорелся на территории одной из туристических баз отдыха. Расправа над мужчиной произошла на глазах детей и его беременной жены. Какие подробности о резонансном деле известны на сегодняшний день — в материале КП-Иркутск.
«Я тебя за свой шлагбаум убью!».
— Наши родители родом из поселка Рассвет Осинского района. Василий старший сын в семье, — рассказывала корреспондентам КП-Иркутск 23-летняя сестра погибшего Ирина Беляевская. — Несмотря на то, что дорога из Иркутска на машине занимает около трех часов, мы приезжаем сюда практически каждые выходные.
В 15 минутах от дома семьи Кустовых-старших находится берег Братского водохранилища, который чаще всего называют Золотыми песками. Место достаточно популярное. Тысячи отдыхающих со всей области размещаются в различных турбазах и кемпингах, которые открываются здесь на время сезона. Можно и не снимая жилье, посетить пляж на арендованной частниками территории. Плата составляет 500 рублей с одного автомобиля в сутки.
Как рассказывала Ирина, 22 июня Василий вместе с беременной женой Кристиной, шестилетней дочерью, невесткой и четырехлетним племянником, как обычно, поехали на пляж. Местные жители пользуются дорогой через лес, и мужчина поехал по ней. Она оказалась размытой, поэтому обратно он решил возвращаться через шлагбаум, установленный хозяевами ближайшей базы отдыха.
— На посту сидел вахтер, пожилая женщина, — рассказывала вдова, — Но она отказалась пропускать машину без оплаты, причем сделала это в грубой форме. Супруг сказал, что мы местные. Но получили ответ матом, мол, езжайте той же дорогой, по которой мы приехали. Василий разозлился, вернулся за руль и проехал под шлагбаумом. Он практически не задел его крышей, но за нами тут же рванул белый пикап. Внутри него были двое мужчин и женщина. Они пытались перегородить путь.
Кристина рассказывает, что неизвестные выкрикивали в их адрес угрозы: «Я тебя за свой шлагбаум убью» и в этом духе. Беременная супруга попросила мужа не останавливаться, так как было очень страшно. Когда Василий подъехал к дому и вышел из салона, на него налетели те двое незнакомцев. Один из них ударил сибиряка по голове, после чего тот упал на землю. В это время Ирина, ее брат и родители, услышав шум, выскочили на улицу.
Умер от кровоизлияния в мозг.
— Вася на тот момент уже не подавал признаков жизни. Все произошло буквально за одно мгновение! Когда стало понятно, что брат не дышит, они вернулись в машину и скрылись. Я вызвала скорую помощь.
В больнице врачи сообщили семье, что мужчина скончался. Произошло кровоизлияние в мозг, которое вызвала травма головы.
— В первом браке у Васи родилась дочь. С Кристиной они воспитывали еще двух девочек, а в начале августа у нее появится мальчик. Брат очень сильно мечтал о сыне! А теперь невестке придется одной воспитывать троих детей.
Подозреваемый не признает вину.
По факту убийства СК завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали.
— Как нам стало известно, это именно арендатор территории. Вместе с ним в автомобиле были его жена и шурин. Супруга от показаний отказалась. А второй мужчина по делу не проходит. Кристина была на очной ставке с задержанным, он не признает своей вины и полностью перекладывает ответственность за случившееся на шурина. Что он якобы из машины даже и не выходил…
«Отдыхать здесь боятся даже местные».
Сестра погибшего Ирина рассказывает, что после случившегося ситуация в поселке изменилась. После проверки арендаторы убрали все установленные шлагбаумы, но деньги за въезд брать продолжают. Остался только тот, из-за которого лишили жизни Василия. Но многие туристы и даже жители близлежащих поселков уже боятся отдыхать на местных пляжах.
— После того, как история получила общественный резонанс, мне написала девушка, которая в прошлом году отдыхала на этом же пляже с компанией. Они установили палаточный лагерь и с них потребовали за это оплату. Девушка отказалась платить без предоставления каких-либо документов: чеков или договора ренты. Тогда арендатор ночью приехал на тракторе и начал просто сносить их лагерь. При этом в палатках было много детей! Завязалась драка. То есть это уже не единичный случай…
Сибирячка признается, что семья тяжело переживает утрату. Родители мужчины практически не спят по ночам, мучаются от кошмаров.
— У старшей племянницы проблемы со здоровьем. Врачи сказали, что это на фоне стресса. А младшая дочка брата, которая видела случившееся своими глазами, часто отправляет в телефоне папе голосовые сообщения. Спрашивает: «Папочка, за что тебя так у нас рано забрали?».
ОФИЦИАЛЬНО.
— Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый находится в СИЗО. Второй мужчина и женщина, которые находились в пикапе проходят по делу в качестве свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.