«За что тебя так рано забрали?»: близкие убитого сибиряка на Золотых песках все еще не могут поверить в его смерть

Кристина рассказывает, что неизвестные выкрикивали в их адрес угрозы: «Я тебя за свой шлагбаум убью» и в этом духе. Беременная супруга попросила мужа не останавливаться, так как было очень страшно. Когда Василий подъехал к дому и вышел из салона, на него налетели те двое незнакомцев. Один из них ударил сибиряка по голове, после чего тот упал на землю. В это время Ирина, ее брат и родители, услышав шум, выскочили на улицу.