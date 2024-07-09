В Хабаровском крае чиновник фиктивно трудоустроил 52 лесных пожарных

«В результате указанных действий в течение пожароопасного периода 2023 года было привлечено недостающее число лесных пожарных за счет межрайонного и межрегионального маневрирования, что повлекло необоснованное выделение из федерального бюджета денежных средств в размере более 30 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.