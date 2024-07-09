В Хабаровском крае чиновник фиктивно трудоустроил 52 лесных пожарных

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России установили, что фигурант дела ввел в заблуждение свое руководство. Чтобы показать мнимую готовность Хабаровского края к пожароопасному сезону 2023 года, он составил 52 фиктивных договора о трудоустройстве лесных пожарных.
«В результате указанных действий в течение пожароопасного периода 2023 года было привлечено недостающее число лесных пожарных за счет межрайонного и межрегионального маневрирования, что повлекло необоснованное выделение из федерального бюджета денежных средств в размере более 30 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.
Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности» расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.