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В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Агентство «Москва»

За прошедшие сутки Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ.

«Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии. Всем им оказываемся вся необходимая медицинская помощь», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Помимо этого, в результате атак повреждено 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей.

«Все восстановительные работы постараемся начать максимально быстро», — добавил губернатор.