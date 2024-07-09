В Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека

«Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии. Всем им оказываемся вся необходимая медицинская помощь», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.