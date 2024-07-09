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Дело будет: история об избиении семейной пары в Приморье получила новый поворот

На группу мужчин, избивших пару в Трудовом, завели дело.

Источник: Комсомольская правда

Группа людей напала на семейную пару в районе магазина на улице Лермонтова в поселке Трудовое в Приморье. Как уточнили в надзорном ведомстве, в отношении мужчин все-таки заведут уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По данным ведомства, драка произошла 6 июля. Несколько жителей повздорили с семейной парой и нанесли увечья мужчине. Источник сообщил «КП», что ведутся доследственные мероприятия, однако прокуратура признала возбуждение дела по статье «хулиганство» законным.

«Комсомолка» подробно писала об этом случае. Пострадавшая Олеся рассказала редакции, что к ее мужу якобы подошли мигранты и попросили закурить. С собой у супруга ничего не было, поэтому он отказал. Тогда на пострадавшего напали и нанесли ножевые ранения, а после агрессоры переключились на женщину.

В полиции установили, что муж девушки находился в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре подчеркнули, что нападавшие — это все-таки местные, а не уроженцы ближнего зарубежья.

Напомним, что по статье «хулиганство, совершенное группой лиц», подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

«Установление лиц, причастных к совершению преступления, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее «КП» писала о женщине, которая ударила ребенка в пункте выдачи заказов популярного маркетплейса.