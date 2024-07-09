Дело будет: история об избиении семейной пары в Приморье получила новый поворот

«Комсомолка» подробно писала об этом случае. Пострадавшая Олеся рассказала редакции, что к ее мужу якобы подошли мигранты и попросили закурить. С собой у супруга ничего не было, поэтому он отказал. Тогда на пострадавшего напали и нанесли ножевые ранения, а после агрессоры переключились на женщину.