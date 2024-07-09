В Челябинской области автомобиль насмерть сбил парня, вышедшего из трамвая

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Из предварительного описания события следует, что все произошло вечером 8 июля.
Мужчина 2001 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, совершил наезд на пешехода, выходившего с общественного транспорта и пересекавшего проезжую часть.
В результате горожанин 2004 года рождения от полученных травм скончался на месте.
Инспекторы ДПС напоминают о пункте 14.6 КоАП РФ: «Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней».