В Челябинской области автомобиль насмерть сбил парня, вышедшего из трамвая

Инспекторы ДПС напоминают о пункте 14.6 КоАП РФ: «Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней».