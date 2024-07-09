Нефтебаза загорелась в Волгоградской области после атаки ВСУ

Ранее силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили несколько десятков беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, а в Ростове-на-Дону на месте падения остатков дронов произошло возгорание сухой растительности.