Десятилетняя девочка утонула в карьере под Уфой

Как сообщают в МЧС по РБ, тело ребенка нашли и вытащили на берег спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Предварительно, девочка с подружкой пошла купаться в карьер вблизи с. Миловка без ведома взрослых. В какой-то момент девочка нырнула и больше не вынырнула.