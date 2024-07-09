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Десятилетняя девочка утонула в карьере под Уфой

Поиски ребенка велись с обеда 8 июля.

Десятилетняя девочка утонула в карьере под Уфой. Поиски ребенка велись с обеда 8 июля.

Как сообщают в МЧС по РБ, тело ребенка нашли и вытащили на берег спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Предварительно, девочка с подружкой пошла купаться в карьер вблизи с. Миловка без ведома взрослых. В какой-то момент девочка нырнула и больше не вынырнула.

Подружка испугалась и убежала домой, рассказать взрослым осмелилась лишь через несколько часов.

Отметим, что место для купания не оборудовано, установлены запрещающие знаки.