В Казахстане полиция задержала членов молодежных группировок

В полиции напомнили, что в мае этого года УБОП ДП Павлодарской области при координации прокуратуры пресекла деятельность группы лиц, которые также вымогали деньги у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.