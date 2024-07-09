В Казахстане полиция задержала членов молодежных группировок

«В Улытауской области сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, которые совершали вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа».
В ведомстве также добавили, что члены группировки свои действия «записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства».
«Уголовные дела по фактам вымогательства и хулиганства направлены в суд», — сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
В полиции напомнили, что в мае этого года УБОП ДП Павлодарской области при координации прокуратуры пресекла деятельность группы лиц, которые также вымогали деньги у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.
«Следует отметить, что вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев в результате издевательств и физического насилия они довели до попытки самоубийства 22-летнего парня», — отмечается в сообщении.
При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.