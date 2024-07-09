Суд в Новосибирске начал рассмотрение дела киллеров с Ипподромской

В Новосибирске начался суд над двумя местными жителями, обвиняемыми в покушении на убийство по найму за 10 миллионов рублей. Публикация об этом вышла в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, организатор преступления в течение трех месяцев выслеживал 40-летнего бизнесмена из-за личной неприязни, вызванной разногласиями в бизнесе. Наемник Александр Целиков привлек к совершению убийства 37-летнего Сергея Филиппочкина.
Злоумышленники тщательно планировали преступление, приобрели боевой пистолет и патроны, подделали автомобильный номер и изучили образ жизни и маршруты передвижения жертвы. Покушение было совершено ночью на парковке возле дома предпринимателя.
Сергей Филиппочкин выстрелил в спину бизнесмена семь раз. Однако жертва выжила и была оперативно доставлена в больницу. В ходе следствия обвиняемых задержали и заключили под стражу до суда.
На заседании Октябрьского районного суда Филиппочкин признал частичную вину, Целиков свою позицию пока не озвучил.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что представитель мусульман Новосибирска высказался об изнасиловании журналистки.