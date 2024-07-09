Угнал машину у матери, не спас жизнь ребенка: подросток устроил ДТП в Приморье

Парень не справился с управлением на 72 км автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» возле села Новопокровка. Съехал в кювет и опрокинул авто. Подросток получил травмы, а вот девочка умерла на месте. Виновник аварии ушел, оставив тело, и обратился в больницу, чтобы госпитализироваться.