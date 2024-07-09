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Угнал машину у матери, не спас жизнь ребенка: подросток устроил ДТП в Приморье

Подросток сел за руль без прав и стал причиной смерти 13-летней пассажирки в Приморье.

Источник: Прокуратура Приморского края

Утром 9 июля 16-летний подросток без водительских прав сел за руль Toyota Prius в Красноармейском районе Приморского края. В салоне находилась 13-летняя девочка, они улетели в кювет передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Парень не справился с управлением на 72 км автодороги «Дальнереченск-Рощино-Восток» возле села Новопокровка. Съехал в кювет и опрокинул авто. Подросток получил травмы, а вот девочка умерла на месте. Виновник аварии ушел, оставив тело, и обратился в больницу, чтобы госпитализироваться.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Установлено, что ТС принадлежит матери подозреваемого.

Прокуратура Красноармейского района поставила на контроль ход и результаты проверки по факту произошедшего. Делом также занимаются полицейские.

Ранее «КП» писала о водителе, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и чуть не сбил пятерых человек в центре Владивостока. Пешеходы успели отскочить, к счастью, никто не пострадал.