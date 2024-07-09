С «ПП-8» взыскали 100 тысяч рублей за падение омички

Ранее сообщалось о докладе директора дептранса Вадима Кормильца о повышении оплаты труда водителей муниципального общественного транспорта. С 1 июля размер зарплаты водителей увеличили до 70 тысяч рублей. Это минимальный размер, который не зависит от стажа и квалификации работника.