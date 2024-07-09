С «ПП-8» взыскали 100 тысяч рублей за падение омички

Прокуратура Кировского округа приняла участие в рассмотрении судом дела о взыскании компенсации морального вреда, причинённого местной жительнице.
В ноябре 2022 года водитель автомобиля Ниссан столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором ехали пассажиры. В результате 45-летняя омичка, находившаяся в салоне автобуса, упала и получила телесные повреждения.
Водитель легковой машины был привлечён к административной ответственности по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего». Также мужчина в добровольном порядке возместил женщине моральный вред.
Суд постановил взыскать 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда ещё и с МП «Пассажирское предприятие № 8».
Ранее сообщалось о докладе директора дептранса Вадима Кормильца о повышении оплаты труда водителей муниципального общественного транспорта. С 1 июля размер зарплаты водителей увеличили до 70 тысяч рублей. Это минимальный размер, который не зависит от стажа и квалификации работника.