Массированная атака БПЛА отражена в Астраханской области

До этого сообщалось, что четверо человек погибли, и еще двадцать были ранены в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в регионе были повреждены порядка 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей.