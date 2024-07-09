Массированная атака БПЛА отражена в Астраханской области

«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области», — написал он.
По словам Бабушкина, атака была успешно отражена, обошлось без пострадавших. Он также призвал граждан незамедлительно звонить в службу 112 в случае обнаружения беспилотников.
До этого сообщалось, что четверо человек погибли, и еще двадцать были ранены в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в регионе были повреждены порядка 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей.