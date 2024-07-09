Жителя Красноярского края будут судить за стрельбу по автомобилю ДПС

9 июля в Емельяновском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, открывшего стрельбу по автомобилю полиции. Как рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
Напомним, инцидент произошел вечером 10 мая 2024 года на улице Центральная поселка Снежница. По версии следствия, экипаж автоинспекторов остановил мотоблок, которым управлял пьяный 63-летний сельчанин без документов. Во время разговора полицейских с водителем в беседу вмешался знакомый мужчины, стоявший неподалеку, и в грубой форме стал высказываться в адрес сотрудников.
— Инспекторы потребовали прекратить противоправные действия. После этого мужчина отправился к себе домой, взял ружье, вернулся на место происшествия и дважды выстрелил в сторону служебного автомобиля, в котором находились сотрудники полиции и мужчина, — добавили в Следкоме.
К счастью, пострадало только колесо машины, люди остались целы и невредимы.
Любитель пострелять решил сбежать — он попытался скрыться на сеновале, а ружье выбросил в проезжавший мимо грузовой поезд.
Чуть позже дерзкого сельчанина нашли. Выяснилось, что ранее его судили за тяжкие преступления, а законным владельцем оружия он никогда не был. Сейчас обвиняемый содержится под стражей.
Материалы уже передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.