Жителя Красноярского края будут судить за стрельбу по автомобилю ДПС

9 июля в Емельяновском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, открывшего стрельбу по автомобилю полиции. Как рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».