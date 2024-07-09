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Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге

Агентством по финансовому мониторингу Казахстана начато досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области. Об этом 9 июля 2024 года заявили в пресс-службе АФМ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ведомством установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 млн тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию.

«В ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денежных средств. Размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов. Досудебное расследование продолжается».

рассказали в АФМ РК.

В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

«Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот “АФМ Insider”. Анонимность гарантируется. Call-center: “1458”, — добавили в АФМ РК.