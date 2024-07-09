Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 38 беспилотников над регионами РФ

Как в этот же день заявлял губернатор Василий Голубев, несколько десятков беспилотников были уничтожены и подавлены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над регионом. В результате атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. Позже пожар был ликвидирован.