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В Самарской области 50-летний мужчина утонул ночью в озере Океанчик

В Самарской области один из компании отдыхающих пошел ночью купаться в озере и не вернулся обратно 8 июля.

Источник: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В понедельник, 8 июля, в Самарской области на озере Океанчик отдыхала компания. Ночью 50-летний мужчина пошел купаться и не вернулся назад. К сожалению, отдыхающий утонул. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

— Все произошло в городе Отрадный. Причиной случившегося стало купание в необорудованном месте. Необходимо соблюдать правила поведения на воде, — рассказали в пресс-службе.

В 10:10 водолазы отряда специального назначения начали проводить поиски утонувшего. Они были организованы по заявлению сотрудников полиции. Работа шла при «нулевой» видимости.

Всего было обследовано около 2500 квадратных метров дна водоема. В 13:20 тело мужчины обнаружили на глубине двух метров и доставили до берега.

МЧС