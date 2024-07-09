В Самарской области 50-летний мужчина утонул ночью в озере Океанчик

В понедельник, 8 июля, в Самарской области на озере Океанчик отдыхала компания. Ночью 50-летний мужчина пошел купаться и не вернулся назад. К сожалению, отдыхающий утонул. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
— Все произошло в городе Отрадный. Причиной случившегося стало купание в необорудованном месте. Необходимо соблюдать правила поведения на воде, — рассказали в пресс-службе.
В 10:10 водолазы отряда специального назначения начали проводить поиски утонувшего. Они были организованы по заявлению сотрудников полиции. Работа шла при «нулевой» видимости.
Всего было обследовано около 2500 квадратных метров дна водоема. В 13:20 тело мужчины обнаружили на глубине двух метров и доставили до берега.