В Иркутской области выбрали самую лучшую династию среди силовых структур

Династия! Как много в этом слове… Из поколения в поколения потомки с трепетом и любовью перенимают дела своих предков. Так, «Комсомолка» в Иркутске решила рассказать о тех, кто на протяжении многих лет каждый день защищает и оберегает не только своих родных и близких, но и Родину. Днем 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы подвели итоги межведомственного конкурса «Семья в погонах в Иркутске 2024».