В Иркутской области выбрали самую лучшую династию среди силовых структур

Династия! Как много в этом слове… Из поколения в поколения потомки с трепетом и любовью перенимают дела своих предков. Так, «Комсомолка» в Иркутске решила рассказать о тех, кто на протяжении многих лет каждый день защищает и оберегает не только своих родных и близких, но и Родину. Днем 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы подвели итоги межведомственного конкурса «Семья в погонах в Иркутске 2024».
Онлайн-голосование стартовало 12 февраля. Долгих пять месяцев сибиряки дарили «сердечки» самым активным, талантливым и красивым династиям на сайте irk.kp.ru. Так, кто же стал обладателем наибольшего количества голосов и победителем конкурса? Давайте знакомиться!
I МЕСТО.
Алексей и Сабина Неделяевы (Усть-Илимск).
Больше всего голосов (17585) получила начинающая династия Неделяевых. Глава семьи Алексей — служит в должности участкового уполномоченного полиции.
— Служить в органах внутренних дел супруг захотел еще в армии, — рассказывает Сабина Неделяева, жена Алексея. — Служба в ОВД продолжила дальше развивать и совершенствовать супругу такие качества, как дисциплинированность, ответственность, чувство долга и справедливости.
Сама же Сабина получила среднее юридическое образование. А 2021 году решила пойти служить в полицию на должность участкового уполномоченного полиции.
— Привлекала возможность помогать людям. Ведь каждый человек может внести свой вклад в улучшение жизни других людей. А наша работа дает эту возможность, — говорит Сабина.
Сейчас супруги получают высшее юридическое образование и воспитывают двух красавиц-дочек. В 2022 году у молодой семьи родились двойняшки — две девочки по имени Марьям и Айлина.
II МЕСТО.
Роман и Надежда Ахметовы (Черемхово).
Второе место с результатом 16200 голосов получила династия Ахметовых. Глава семьи Роман Ахметов, капитан полиции, командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. Супруга — Надежда Ахметова, лейтенант полиции, инспектор по делам несовершеннолетних.
— Нашей семье уже 15 лет! И она в буквальном смысле «родилась в погонах». Ведь мы с мужем познакомились в отделе полиции Черемхово, — рассказывает Надежда. — Наша отрада и гордость — это дети: дочь Лилия и сын Даниил.
III МЕСТО.
Юрий и Анастасия Елышевы (Братск).
Замкнула тройку призеров с результатом 6985 голосов династия Елышевых. Глава семьи — Юрий в УИС с 2012 года. Сейчас он является начальником отряда ФКУ СИЗО-2, старший лейтенант внутренней службы.
— Помимо службы увлекаюсь футболом, участвую в городских соревнованиях. А жена — Анастасия, фельдшер медицинской части № 9 ФКУЗ МСЧ 38 младший лейтенант внутренней службы. В УИС с 2023 года. Очень творческая, разносторонняя личность, увлекается валянием из шерсти, рисованием, вышивкой из бисера и многим другим. У нас двое замечательных деток: дочь Лилия пять лет и сын Дмитрий три года.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Отдельной номинации удостоились еще две династии.
«Мама и папа в погонах» — Наталия и Дмитрий Панарины. Их семья образовалась в 2020 году. Супруги служат в ОМВД России по Тайшетскому району.
«Лучшая династия» — Юрий и Жанна Воронковы. Юрий и Жанна познакомились в 2012 году. И уже через два года сыграли свадьбу. Юрий начал свою карьеру с младшего инспектора отдела режима Следственного изолятора № 1 Иркутска в 2008 году. Сегодня он занимает должность заместителя дежурного помощника начальника учреждения Следственного изолятора № 1, в звании — капитан внутренней службы. Его супруга Жанна — так же служит в Следственном изоляторе № 1 с 2011 года.
Все победители и участники спецноминации получили дипломы, а также подарки от «Комсомолки» в Иркутске!