В Ферганской области при столкновении двух машин погиб человек

По информации пресс-службы областного УВД, авария произошла 8 июля в 10:30 на 200-м километре Ферганской кольцевой дороги 4Р-112, проходящей через махаллю «Сойгузар». Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101.