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В Ферганской области при столкновении двух машин погиб человек

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кувинском районе Ферганской области столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и Lacetti. Один из водителей погиб на месте аварии, пассажир и второй водитель госпитализированы с травмами, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы областного УВД, авария произошла 8 июля в 10:30 на 200-м километре Ферганской кольцевой дороги 4Р-112, проходящей через махаллю «Сойгузар». Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2101 получил серьезные травмы и скончался на месте. Водителя Lacetti и пассажира ВАЗ-2101 госпитализировали с травмами.

Напомним, в Кашкадарье произошла авария с участием трех автомобилей. Один из водителей скончался в больнице.